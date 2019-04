Festa della Liberazione, il presidente Mattarella cita il partigiano comasco Teresio Olivelli

«Lottiamo giorno per giorno perché sappiamo che la libertà non può essere elargita dagli altri. Non vi sono liberatori. Solo uomini che si liberano»: queste le parole del partigiano comasco Teresio Olivelli citate oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento a Vittorio Veneto alla cerimonia commemorativa del 74° anniversario della liberazione. “La Resistenza, con la sua complessità, nella sua grande attività e opera, è un fecondo serbatoio di valori morali e civili. – ha detto il presidente della Repubblica – Ci insegna che, oggi come allora, c’è bisogno di donne e uomini liberi e fieri che non chinino la testa di fronte a chi, con la violenza, con il terrorismo, con il fanatismo religioso, vorrebbe farci tornare a epoche oscure, imponendoci un destino di asservimento, di terrore e di odio. A queste minacce – ha detto Mattarella – possiamo rispondere con le parole di Teresio Olivelli, partigiano, ucciso a bastonate nel lager di Hersbruck”. Olivelli, proclamato Beato nel febbraio del 2018, nacque a Bellagio nel 1916. Cresciuto a Mortara, in gioventù Olivelli simpatizzò per il fascismo, poi ne prese le distanze dal 1941 e nel ‘43 partì volontario come sottotenente degli alpini per la campagna di Russia. Al rientro in Italia, si rifiutò di giurare fedeltà alla Repubblica di Salò, fu arrestato e deportato in Austria, da dove riuscì a fuggire. Si unì allora alle formazioni della Resistenza cattolica, con un ruolo di sostegno morale più che militare. Arrestato a Milano il 27 aprile 1944, finì a San Vittore, quindi fu deportato ai lager di Fossoli e Flossenburg per essere infine inviato al campo di sterminio di Hersbruck. Qui morì il 17 gennaio 1945, a soli 29 anni. La chiesa ha riconosciuto il suo martirio.

