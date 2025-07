Grave incidente poco dopo le 12 ad Albese con Cassano, in viale Lombardia. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrate un’auto e una moto. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, che indica la massima urgenza, per un uomo di 63 anni, sbalzato dalla moto dopo l’impatto. Sul posto un’automedica e un’ambulanza. L’uomo è stato trasportato con gravi ferite all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato traumi al bacino e al braccio.

E’ intervenuta anche la polizia locale di Albese con Cassano per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.