Il progetto Monumenti aperti arriva a Como, oggi visite guidate all’impianto di potabilizzazione

Tre giorni alla scoperta dei monumenti più noti ma anche di tesori nascosti e meno conosciuti. Sbarca a Como l’iniziativa “Monumenti aperti per una città per tutti”, con capofila l’associazione Iubilantes. Il progetto in Lombardia ha già coinvolto anche Cantù e Milano.

Nella giornata di oggi sono stati due gli eventi speciali: in mattinata, l’apertura al pubblico dell’impianto di potabilizzazione dell’acquedotto di Como, con visite curate dai tecnici dell’acquedotto. La società di distribuzione Acsm Agam reti gas acqua ha messo a disposizione visite guidate all’impianto nella caverna sotto il Baradello, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e il coinvolgimento degli studenti del Liceo classico Volta. Nel pomeriggio invece si sono svolte le visite guidate all’edificio ex Ticosa, ora sede delle redazioni di Corriere di Como e Espansione TV, media partner del progetto.

L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare il turismo culturale rendendo fruibili in modo nuovo ed ecosostenibile monumenti noti e meno noti. Saranno coinvolti giovani che fanno da ciceroni ed esperti che si metteranno a disposizione dei visitatori.

