Dalla tradizione serica al design museale, passando per il rilancio delle biblioteche di comunità: in provincia di Como sono tre i progetti che verranno finanziati da Regione Lombardia attraverso l’Avviso Unico Cultura 2025 per un contributo complessivo di oltre 47mila euro.

A Villa Bernasconi di Cernobbio, sono stati destinati 17.115 euro in conto capitale per un intervento che integra nuove tecnologie e narrazione culturale. Il progetto prevede il ripensamento dell’impianto di illuminazione e il potenziamento dei dispositivi multimediali, con l’obiettivo di rendere più coinvolgente e accessibile il percorso espositivo del museo dedicato alla memoria industriale locale.

A Como, la Fondazione della Seta ETS riceve 10.040 euro per un intervento strategico di conservazione preventiva e digitalizzazione gestionale delle collezioni del Museo della Seta.

Il terzo finanziamento riguarda il Comune di Pigra, dove la biblioteca “Romolo Costa” beneficerà di 20.000 euro per l’acquisto di nuovi arredi e l’adeguamento degli spazi. L’intervento completa un’opera di ampliamento già avviata, restituendo alla cittadinanza un luogo rinnovato e funzionale.

“Villa Bernasconi è un luogo che racconta la modernità lombarda attraverso l’eleganza dell’Art Nouveau – dichiara l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso -. La seta comasca non è solo un prodotto, è un simbolo della nostra capacità di coniugare maestria artigianale e vocazione internazionale. E infine, anche nei borghi più piccoli la cultura deve trovare casa. Una biblioteca ben attrezzata è un presidio di civiltà, uno spazio in cui si costruisce la comunità”.