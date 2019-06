Palazzo Cernezzi, altro strappo di Forza Italia, maggioranza a rischio

Il voto del rendiconto 2018 spacca nuovamente la maggioranza che guida il Comune di Como. Ieri sera, in consiglio comunale, al momento del voto del bilancio gli esponenti di Forza Italia e l’ex capogruppo di Fratelli d’Italia Patrizia Maesani, ora passata nel gruppo misto, hanno abbandonato l’aula. E’ rimasta al suo posto solo Anna Veronelli, presidente del consiglio comunale, che si è però astenuta. Il provvedimento è stato approvato con soli 13 voti a favore ed è stata bocciata l’immediata eseguibilità della delibera, con l’impossibilità per altre due settimane di usare l’avanzo di amministrazione.

“Mi sembra che la crisi politica sia sempre più vicina – attacca il capogruppo di Forza Italia Enrico Cenetiempo – Così non funziona più. Rispetto al programma elettorale l’unico risultato è quello sulla Ticosa. Con questo centrodestra non funziona, questa è una coalizione in cui non si discute. Lega e Fratelli d’Italia dimostrino di poter fare ciò che vogliono senza i nostri voti, non faremo la stampella per ogni delibera”.

“Sul bilancio consuntivo abbiamo un avanzo di bilancio di 34 milioni e il preventivo è stato approvato in ritardo – dice Patrizia Maesani – La mala organizzazione è ancora una volta vincente e siamo davanti a un’amministrazione che non ascolta”.

Stefano Fanetti, Partito Democratico, chiede le dimissioni del sindaco: “E’ evidente che la maggioranza non esiste più, il sindaco ne tragga le conseguenze – dice – Prima si dimette prima termina questa agonia del governo della città e questa farsa vergognosa”.

“Li definirei “leoni di pezza” – dice Alessandro Rapinese- continuano a ruggire ma abbiamo capito che sono soltanto chiacchiere. Sulle sedie di Forza Italia c’è la colla, arriveranno a fine mandato, sono disposto a scommettere”.

All’attacco anche Svolta Civica. “E’ un’amministrazione in totale impasse – dice Maurizio Traglio”. “L’affanno dell’amministrazione è ben descritto dalla fase attuale”, aggiunge Vittorio Nessi.

© Riproduzione riservata