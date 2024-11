Il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, ha incontrato assieme al sindaco di Cadorago Paolo Clerici, i militari dell’Esercito dell’operazione “Strade e Stazioni Sicure” in servizio da oggi alla stazione ferroviaria del comune.

Dal mese di novembre, infatti, anche la stazione di Cadorago è presidiata dai militari del contingente dell’operazione “Stazioni Sicure” in dotazione al territorio lariano per rafforzare, in una logica di coordinamento, il controllo del territorio e il contrasto allo spaccio di droga nei boschi adiacenti. Non più tardi di qualche settimana si era svolto un incontro con alcuni comitati civici locali, monitorando il problema della diffusione e del consumo di droga nei boschi locali. “La stazione di Cadorago si unisce ad altre cinque stazioni ferroviarie nel territorio comasco presidiate con controlli di vigilanza dinamica automontata ed appiedata da parte dei militari dell’Esercito di Strade Sicure” ha detto Molteni. “Continueremo – conclude – a presidiare il territorio, mettendo a disposizione assunzioni, fondi per la videosorveglianza, pattuglie e volanti anche grazie alle risorse stanziate per la sicurezza nella Legge di Bilancio”.