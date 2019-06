Le buone pratiche a Ecomobility, un pomeriggio di test drive e laboratori creativi

Auto elettriche e ibride protagoniste del futuro della mobilità sostenibile. Moltissime persone, oggi pomeriggio, hanno voluto toccare con mano le tecnologie di ultima generazione testando la guida a bordo delle numerose auto di case e tipologie differenti messe a disposizione nel cortile di via Sant’Abbondio nell’ambito di Ecomobility, la giornata di approfondimento promossa da Espansione Tv, LifeGate e Corriere di Como. Spazio dunque ai consigli per una guida ecologica, per consentire a tutti di contribuire a diminuire l’impatto sull’ambiente. E auto elettrica o ibrida non significa auto poco performante o con scarso appeal. La conferma arriva da un campione del mondo, il pilota Nicola Ventura, intervenuto questa mattina al convegno, che ha ottenuto i suoi successi proprio con veicoli che utilizzano energie alternative.



Contemporaneamente alle prove di guida dedicate agli adulti, per i bambini erano previsti i laboratori “Percorso Arcobaleno” e “Apriti cielo”: perché sin da piccoli è importante conoscere l’ambiente in cui viviamo e capire le conseguenze delle azioni che mettiamo in campo.

