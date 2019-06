Cantiere delle paratie, scaduti i termini per il progetto esecutivo, silenzio dalla Regione

Cantiere delle paratie, tutto tace. Oggi scadeva il termine, indicato da Regione Lombardia e dall’assessore competente Massimo Sertori, per l’approvazione del progetto esecutivo a cui poi sarebbe dovuta seguire la procedura di pubblicazione del bando entro il 2 luglio. Da Milano non è arrivata alcuna conferma che così sia accaduto. In assenza dunque di un contrordine tutto farebbe pensare che la procedura stia proseguendo senza intoppi.

Su un tema così delicato e spinoso per la città come quello dell’eterno cantiere delle paratie forse sarebbe meglio dare sempre un aggiornamento, a ogni singola scadenza. Così non è stato e da Milano è arrivata solo la notizia che l’assessore Sertori non sarebbe intervenuto sul tema. Detto questo va ricordato come Regione Lombardia, ormai nel 2016, decise di prendere in mano il cantiere delle paratie con la promessa di completarlo rapidamente per assicurare a Como un lungolago che fosse degno di una città turistica. Sono passati tre anni e la speranza, nonostante l’assenza di notizie, è che il progetto esecutivo sia stato approvato.

