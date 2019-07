Confindustria-Setificio insieme per l'”Alternanza potenziata”. Peverelli: “Il 90% trova lavoro in breve tempo”

Venticinque ragazzi delle classi quarte delle aree Sistema Moda e Chimica del Setificio “Paolo Carcano” di Como sono stati impegnati quest’anno nel progetto di “Alternanza potenziata scuola-lavoro” proposto in collaborazione con Confindustria. Un’esperienza della durata di alcune settimane, fino a 7, che prevede l’inserimento degli studenti in uno o più contesti aziendali che consentono loro di conoscere l’intera filiera tessile e acquisire così maggiore motivazione e consapevolezza. All’iniziativa hanno aderito 26 aziende del territorio e i ragazzi sono stati selezionati dalla scuola.

La maggior parte degli studenti che frequentano gli indirizzi Moda e Chimica sono orientati al mondo del lavoro e il 90 per cento di loro, secondo quanto dichiarato dal dirigente scolastico Roberto Peverelli, trova occupazione in breve tempo. Anche l’esperienza di alternanza ha portato in alcuni casi a sviluppi concreti per lo studente al termine del suo percorso di studi.

In crescita il numero delle iscrizioni al Setificio negli ultimi anni, grazie anche ai numerosi indirizzi presenti. Su quasi 1600 studenti, un centinaio appartengono al Settore Moda e Chimica.

