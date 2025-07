Il Tar blocca la chiusura della scuola primaria Nazario Sauro di via Perti, a Como. Il tribunale amministrativo della Lombardia, con sentenza pubblicata oggi, ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori, sostenuti dall’associazione Nova Como e da numerosi cittadini, contro la delibera comunale che disponeva lo stop delle attività del plesso.

Il Tar della Lombardia, quinta sezione, ha riconosciuto le ragioni dei promotori del ricorso – assisiti dai legali Ruggero Tumbiolo e Giovanni Murgia – evidenziando l’illegittimità del provvedimento della giunta di Palazzo Cernezzi sulla riorganizzazione delle scuole in città. Il tribunale sancisce di fatto che la decisione dell’amministrazione comunale è avvenuta violando il principio della competenza.

“È una vittoria della città, delle famiglie, della scuola pubblica e dei diritti dei bambini – dichiara Vincenzo Falanga, presidente di Nova Como – Abbiamo creduto nella forza della partecipazione, della mobilitazione civile e della giustizia. Oggi il Tar riconosce che non si possono prendere decisioni che stravolgono la vita delle persone senza ascoltarle”.

“Abbiamo lottato per mesi contro una chiusura decisa dall’alto, senza confronto, senza ascolto, senza rispetto per chi vive la scuola ogni giorno – aggiunge Teresa Minniti, vice presidente di Nova Como – La sentenza restituisce dignità alle famiglie, ai bambini, agli insegnanti e a tutti coloro che hanno difeso questo luogo di crescita. È la prova che un’altra politica scolastica è possibile”.

Le famiglie avevano presentato ricorso al Tar dopo mesi di iniziative pubbliche, raccolte fondi e assemblea. Il 27 maggio scorso si era svolta l’udienza e oggi è stata pubblicata la sentenza. E’ attesa, probabilmente a breve, anche la decisione sull’istituto “Carluccio”. Il ricorso era stato discusso lo stesso giorno.

“L’auspicio ora è che l’amministrazione comunale rispetti la decisione del giudice amministrativo e riapra subito un dialogo costruttivo con le famiglie e il territorio per garantire la continuità scolastica e il rilancio del plesso”, fanno sapere ancora i genitori. “Questa sentenza parla chiaro – conclude Maria Massara, vice presidente di Nova Como – i servizi educativi non possono essere trattati come capitoli di bilancio da tagliare. Sono il cuore di una città che vuole avere un futuro”.