Campione, ieri l’audizione in Regione. Erba (M5S): “Ora un tavolo interministeriale”

“Siamo concordi su questo approccio ed è nostra intenzione presentare un ordine del giorno al Bilancio regionale, che sarà discusso il 24 e 25 luglio prossimo, per impegnare la Giunta, e di conseguenza la Regione Lombardia, ad avviare un’interlocuzione con il Ministero degli Interni ed avviare tale iter. Ci auguriamo che la proposta venga accolta all’unanimità per poter accelerare una risposta a una situazione sempre più critica”. Queste le dichiarazioni del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in seguito all’audizione sulla situazione di Campione d’Italia che si è svolta ieri in Commissione regionale Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera.

“Da quanto emerso in audizione da parte di sindacati e altri portatori di interesse, è stata riconfermata la centralità della casa da gioco nell’economia locale – dice Erba – Inoltre è emersa la richieste di istituire un Tavolo di lavoro interministeriale per poter fare da cabina di regia anche nell’ottica di avviare un processo di ulteriore ampliamento e diversificazione dell’economia locale”.



