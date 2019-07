Lake Como Summer School, al via da oggi la prima edizione

Al via da oggi la prima edizione della Lake Como Summer School che si svolgerà fino al primo agosto. L’iniziativa rivolta agli studenti di architettura provenienti da università italiane e straniere ha l’obiettivo di elaborare strumenti pratici e teorici per la progettazione in un contesto storico. Il tema affrontato è la riqualificazione degli spazi aperti intorno allo stadio Sinigaglia, un’area caratterizzata dalla presenza di importanti monumenti del Razionalismo italiano. Le attività programmate consisteranno in una serie di lezioni e presentazioni, visite guidate a Como e Milano, discussioni collettive con gli insegnanti dei tre atenei coinvolti (Polo di Mantova del politecnico di Milano, Ensa Lione, TU Vienna) e con i docenti e architetti invitati.

“L’iniziativa, patrocinata dal Como di Como – commenta Carola Gentilini, assessore comunale alla Cultura – rientra favorevolmente nelle iniziative di promozione del patrimonio architettonico della città. Personalmente sono molto felice della nascita di questa collaborazione con il Politecnico di Milano – Polo di Mantova, fra l’altro cattedra Unesco. Per esperienza, i workshop di progettazione in situ sono uno strumento estremamente interessante di ricerca che possono generare momenti importanti di riflessione da condividere”.

“È bello che gli studenti nel workshop – osserva Michele Pierpaoli, presidente dell’Ordine degli Architetti di Como- affrontino il tema dell’area stadio a Como che rappresenta uno snodo fondamentale per la città. Lake Como Summer School rilancia la sfida di aprirsi al mondo per svolgere un ruolo nel dibattito sull’architettura del presente oltre che del passato”.

“Un’occasione di incontro e scambio culturale – sottolinea Matteo Moscatelli, coordinatore scientifico del workshop – fra tre importanti scuole di architettura di livello internazionale, un’opportunità di conoscenza diretta del grande valore dell’architettura del Razionalismo lariano e un momento di riflessione sul progetto dello spazio pubblico nella città contemporanea”.

