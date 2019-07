Treni a idrogeno sulla Como-Lecco, Orsenigo (Pd): “La Regione avvii la sperimentazione”

“La Regione avvii la sperimentazione dei treni ad idrogeno sulla Como-Lecco”. A chiederlo, con un ordine del giorno all’assestamento di bilancio che sarà discusso in aula oggi e venerdì, è il consigliere regionale Angelo Orsenigo (Pd) che spiega: “Nel 2017 la giunta ha varato un piano di investimenti per l’acquisto di 161 treni per ridurre l’età media dei mezzi che è di circa 18 anni. A seguito di un accordo quadro fra Ferrovie nord e Stadler, società che si è aggiudicata la gara, saranno consegnati in otto anni tra i 30 e i 50 treni diesel-elettrici, destinati alle linee non elettrificate. Il costo dell’ elettrificazione delle linee è davvero alto e in Lombardia i chilometri non ancora elettrificati sono 283. Tra questi la Lecco-Como, nella tratta tra Albate e Lecco”.

“Visti i costi proibitivi dell’elettrificazione – conclude Orsenigo – e visto che in Germania è stato omologato il primo treno passeggeri a idrogeno, prodotto da Alstom, che consegnerà i primi 14 treni in Bassa Sassonia entro il 2021, che ha costi più sostenibili e riduce drasticamente le emissioni inquinanti, chiediamo alla giunta di avviare, prevedendolo nel contratto di servizio di Trenord, l’avvio di una sperimentazione dei treni ad idrogeno sulla Como-Lecco, compiendo i primi passi necessari a FNM per avviare la gara di fornitura”.

