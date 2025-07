Il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, europarlamentare, in visita oggi a Como. Intervenendo in diretta su Etv, ha parlato di dazi e degli obiettivi politici dei dem. “I dazi previsti dagli Stati Uniti mettono seriamente a rischio l’economia italiana e in particolare di regioni come la Lombardia o l’Emilia Romagna – ha detto Bonaccini – L’Europa deve muoversi unita per portare Donald Trump a più miti consigli. La guerra commerciale non ha mai fatto bene a nessuno”.

In tema di politica, Bonaccini ha ricordato come “con questo governo gli italiani non stanno meglio di prima, anzi, a partire dalla sanità molti aspetti stanno peggiorando”. “Il Pd deve puntare a un’alleanza più larga possibile – ha aggiunto – ma soprattutto deve presentarsi come un’alternativa all’attuale maggioranza, facendo proposte concrete sui temi più importanti e non limitandosi a criticare la premier Giorgia Meloni e l’attuale governo”.