Manutenzione straordinaria, la Regione stanzia 2,3 milioni di euro per la provincia di Como

Piccoli Comuni, dalla Regione Lombardia arrivano ulteriori stanziamenti per la manutenzione straordinaria e urgente. La cifra ammonta a 10,8 milioni di euro, “destinate ai piccoli Comuni lombardi fino a 5000 abitanti e alle Unioni di Comuni, che, nel settembre 2018, erano stati ammessi alla graduatoria per l’assegnazione di fondi destinati alla manutenzione urgente del territorio, ma non ancora finanziati”, si legge nella nota di Regione Lombardia. “Siamo giunti, con questa seconda tranche, al finanziamento di circa 600 interventi – ha spiegato l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori – realizzati dai piccoli Comuni su tutto il territorio lombardo, in particolare sulla rete stradale locale, sugli edifici pubblici e sul patrimonio comunale, che significa aver garantito alle piccole Amministrazioni comunali un supporto concreto e necessario per la messa in sicurezza delle proprie comunità, ma anche aver dato un sostanziale sostegno a quelle azioni locali che aiutano a superare fragilità territoriali e a mantenere i servizi alla comunità”.

I BENEFICIARI DELLA PROVINCIA DI COMO – Per la provincia di Como sono state stanziate risorse complessive per 2,3 milioni di euro, raggiungendo così un totale di 66 Comuni.



Di seguito l’elenco dei 37 Comuni della provincia di Como che riceveranno il contributo, in questa nuova tranche: Albese con Cassano (40.000 euro), Alserio (39.514 euro), Alta Valle Intelvi (40.000 euro), Anzano Del Parco (39.300 euro), Asso (40.000 euro), Bizzarone (25.650 euro), Blevio (39.900 euro), Brenna (40.000 euro), Bulgarograsso (15.876 euro), Carimate (34.038 euro), Castelnuovo Bozzente (40.000 euro), Cerano d’Intelvi (36.000 euro), Colonno (40.000 euro), Cucciago (40.000 euro), Eupilio (40.000 euro), Faggeto Lario (39.600 euro), Gera Lari (16.800 euro), Gravedona ed Uniti (39.600 euro), Laino (31.832 euro), Lambrugo (39.600 euro), Lezzeno (25.050 euro), Lurago Marinone (18.900 euro), Maslianico (31.089 euro), Monguzzo (40.000 euro), Montemezzo (40.000 euro), Pianello del Lario (40.000 euro), Pognana Lario (39.420 euro), Ponte Lambro (40.000 euro), Porlezza (40.000 euro), Pusiano (37.170 euro), Rezzago (40.000 euro), San Nazzaro Val Cavargna (36.000 euro), Sorico (40.000 euro), Torno (40.000 euro), Uggiate Trevano (35.992 euro), Valmorea (40.000 euro), Vertemate con Minoprio (30.600 euro).

© Riproduzione riservata