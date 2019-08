Domenica Como-Pergolettese: zona stadio Sinigaglia blindata

Campionato al via. Domenica il Como giocherà in casa contro la Pergolettese e la zona intorno allo stadio Sinigaglia sarà blindata. Il Comune ha annunciato le disposizioni per la sicurezza e le modifiche alla viabilità in vigore in occasione della partita. Sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, comprese le biciclette, lungo via Sinigaglia, nel tratto compreso tra viale Masia e Largo Borgonovo, e lungo viale Puecher, nel tratto tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini, dove saranno montati sistemi di recinzione mobili che inibiranno anche il passaggio pedonale. Incluso nel divieto anche viale Vittorio Veneto, con eccezione per i veicoli autorizzati delle forze dell’ordine e del 118, del personale in servizio allo stadio, i bus di calciatori, ospiti e arbitri e quelli dei tifosi al seguito della squadra ospite. Sarà vietata la circolazione e la sosta anche in Largo Borgonovo e in viale Masia, nel tratto compreso fra piazzale Somaini e viale Rosselli. Qui il transito sarà consentito soltanto ai residenti e agli autorizzati, tra viale Rosselli e via Sinigaglia. L’accesso da via Campo Garibaldi sarà consentito esclusivamente a residenti e autorizzati.

