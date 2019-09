Forum Ambrosetti e Como-Monza, fine settimana “blindato” e ad alta tensione

Il Forum Ambrosetti a Villa d’Este da venerdì a domenica e la sfida tra Como e Monza al Sinigaglia domenica pomeriggio. Fine settimana ad alta tensione per la concomitanza di due eventi completamente diversi ma che, per motivi diversi, vedranno schierate decine di uomini delle forze di polizia.

La sfida sportiva vedrà contrapporsi due squadre, e due tifoserie con un’accesa rivalità che non si trovavano da tempo l’una contro l’altra. Il piano di ordine pubblico sarà definito domani in una riunione del gruppo operativo sicurezza. La gran parte dei supporter biancorossi giungerà in treno alla stazione di Como San Giovanni e sarà poi scortata allo stadio. Al Sinigaglia potrebbe arrivare anche il patron del Monza Silvio Berlusconi.

«Mi auguro che le due tifoserie decidano di godersi lo spettacolo senza rovinare la domenica a loro e a tutti gli altri tifosi – dice il Questore di Como, Giuseppe De Angelis – Già con il Lecco mi hanno deluso, ma io sono ottimista e voglio sperare che questa volta tutto possa andare per il meglio».

Poco prima della partita, alle 14 si chiuderà il Forum Ambrosetti, l’altro evento che “blinderà” la città in questo fine settimana. Moltissimi i personaggi politici e del mondo dell’economia di livello internazionale che raggiungeranno Villa d’Este. Tra questi è previsto anche il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ma la «conferma è in attesa delle evoluzioni politiche», si legge nel comunicato dell’Ambrosetti. Previsti tra gli altri Hillary Clinton, Romano Prodi, Mario Monti, l’ex primo ministro greco Alexis Tsipras, ministri da Portogallo, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti. Al Forum, giunto alla 45esima edizione, sono stati invitati i leader politici della Lega e del Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A Cernobbio arriveranno esponenti di 16 Paesi e di 9 governi.

