Comuni e privati diventano “partner” per rilanciare edilizia ed economia con i piccoli e medi appalti

Pubblico e privato insieme per rilanciare il territorio e dare più servizi ai cittadini: un’opportunità per creare sinergie e offrire di più alla comunità. Se ne discuterà all’interno del convegno dal titolo “Il partenariato pubblico privato. La collaborazione fra pubblico e privato al servizio del territorio”, che si svolgerà venerdì 20 settembre a Lariofiere di Erba (Como).

L’iniziativa è promossa dalla Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi, in collaborazione con Iccrea BancaImpresa Spa, Anci Lombardia, Fondazione Ifel e Ance. Un’opportunità per i Comuni affinché possano rilanciare o ampliare progetti strategici per il territorio. Nel capoluogo, ad esempio, si potrebbe pensare al rilancio dell’area del Palazzetto di Muggiò, abbandonata da anni.

