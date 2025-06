La crisi del Gruppo Imprima arriva all’attenzione della Regione. I consiglieri del Pd Angelo Orsenigo e Samuele Astuti, insieme ad altri colleghi del territorio, hanno chiesto un’audizione in commissione Lavoro per discutere della situazione di difficoltà che coinvolge i due stabilimenti di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese e Bulgarograsso, nel Comasco.

“Intendiamo dar voce alla preoccupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre 260, che da settimane vivono nell’incertezza – dichiarano Orsenigo e Astuti – e che lunedì scorso sono stati rappresentati dalle organizzazioni sindacali e dalle RSU dei due siti produttivi in due presìdi organizzati proprio per richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su una vertenza che non può più essere ignorata”.

Le organizzazioni sindacali avevano organizzato un presidio per richiamare l’attenzione sulla situazione del Gruppo Imprima. “È indispensabile poter garantire il pagamento immediato degli stipendi arretrati, la tutela dei livelli occupazionali e l’apertura di un confronto serio con l’azienda per affrontare le criticità – sottolineano i consiglieri dem Orsenigo e Astuti – dobbiamo pertanto attivare anche Regione Lombardia, affinché faccia la propria parte per poter dare una risposta concreta e tempestiva ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori di questo gruppo”.