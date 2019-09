Sciopero dei treni domenica, nessuna fascia di garanzia prevista

Sciopero dei treni domenica 22 settembre. Stop ai convogli per tutta la giornata e senza fasce di garanzia: disagi in vista per i viaggiatori. A partire dalle 3 e fino alle 2 del giorno successivo, lunedì 23 settembre, è infatti previsto uno sciopero indetto dal sindacato Or.SA che interessa il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Come viene comunicato sul sito di Trenord, il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Essendo una giornata festiva – si legge sul sito – non sono previste fasce orarie di garanzia. Autobus sostitutivi “no-stop” saranno istituiti, con partenza da via Paleocapa a Milano, solo per i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Stabio in caso di cancellazione delle corse dei treni. Viene consigliato dunque ai passeggeri di prestare attenzione sia agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni sui monitor. Possibili ripercussioni – annuncia Trenord – si potranno verificare anche dopo la conclusione dello sciopero.

© Riproduzione riservata