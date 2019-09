Nessun Dorma, domani sera su Etv: parlamentari, confronto senza esclusione di colpi

Torna Nessun Dorma, la tribuna in prima serata di Etv: appuntamento a partire da domani, ogni venerdì, alle 21.20.

Politica, ma anche cronaca, costume e attualità. I dibattiti, condotti da Andrea Bambace, seguono e approfondiscono i principali spunti e le principali notizie del panorama nazionale.

E mai come in questo periodo, la politica anima confronti e scontri d’idee.

La fine del governo gialloverde, l’inizio del Conte Bis e l’inedita alleanza giallorossa Movimento 5 Stelle-Pd, l’uscita dal Partito Democratico di Matteo Renzi.

Saranno questi i temi della puntata di domani.

In studio quattro parlamentari, di quattro estrazioni politiche differenti: Alessandra Locatelli della Lega, già ministro della Famiglia e della Disabilità nel precedente governo a trazione leghista, Giovanni Currò, del Movimento 5 Stelle, il dem Gian Mario Fragomeli e Mauro del Barba, di Italia Viva, il neonato partito di Matteo Renzi.

