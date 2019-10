Forum dell’agricoltura e dell’alimentazione a Cernobbio. Coldiretti: “Il falso Made in Italy negli Stati Uniti vale 24 miliardi”

Dazi Usa, sostenibilità e decreto sul clima, primo atto del green new deal. Sono i temi al centro del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, in programma oggi e domani, a Villa d’Este Cernobbio, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di The European House – Ambrosetti. Dalla sostenibilità alla qualità, dalla sicurezza al boom del biologico fino a quello del turismo sostenibile, il Made in Italy vanta 10 primati che ne alimentano il successo in tutto il mondo. E’ quanto emerge dal Rapporto Coldiretti/Symbola sul Made in Italy e la sostenibilità.

L’agricoltura italiana è tra le più sostenibili con appena il 7,2% di tutte le emissioni a livello nazionale con un trend in calo del -1% dal 2012 rispetto alla crescita registrata invece in Francia (+0,85%) Germania (+2,11%), Regno Unito.

