Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina, eletto presidente dell’Anci Lombardia

Il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra è il nuovo presidente dell’Associazione dei Comuni Lombardi.

“La prima battaglia di una ANCI autonoma e unita è quella per l’autonomia dei Comuni” ha dichiarato il neopresidente Guerra. “La sfida dell’autonomia, per i comuni lombardi, deve declinarsi nella condivisione con tutti i comuni italiani della lotta per ricostruire condizioni reali di autonomia ordinamentale, finanziaria e organizzativa. Partecipazione dei giovani e di tutti gli associati, il rilancio dei progetti in corso, e la valorizzazione delle differenze di genere nella vita associativa sono i temi su cui lavorare – poi ha concluso – Ringrazio i Comuni lombardi per avermi affidato questo importante incarico, abbiamo un grande lavoro da portare vanti per vincere la sfida dell’autonomia degli enti locali e quella dell’autonomia differenziata della regione per la quale dobbiamo avere un ruolo centrale”.

