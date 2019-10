Cna, delegazione comasca ad Ancona per l’assemblea generale

Una delegazione comasca della Confederazione Nazionale Artigiani è ad Ancona per partecipare ai lavori dell’assemblea nazionale di Cna, incentrata sul tema “La nostra sfida per l’Italia”. Una ventina gli artigiani lariani che hanno raggiunto le Marche per unirsi alle delegazioni provenienti da tutta Italia.

© Riproduzione riservata