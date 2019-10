“I volti di Plinio”, domani aprirà la mostra al Broletto

Domani 1° novembre apre al Palazzo del Broletto di Como la mostra multimediale “I volti di Plinio. Natura est vita”, promossa da Fondazione Volta e curata da Accademia Pliniana. Un inedito percorso multimediale che indaga i lati di una figura, quella di Plinio Il Vecchio, fondamentale per la formazione culturale e scientifica del mondo contemporaneo. I maggiori temi trattati dalla monumentale Naturalis Historia, così come la ricostruzione della biografia di Plinio, saranno proposti al pubblico con una chiave di lettura innovativa. I visitatori avranno l’opportunità di osservare ciò che alcuni ritengono essere i resti del cranio dell’eroico ammiraglio. Grazie ad un’operazione di coordinamento tra il Museo Storico dell’Arte Sanitaria di Roma e la Fondazione Alessandro Volta, il discusso e suggestivo reperto – rinvenuto a inizio Novecento nei pressi dell’Antico porto di Pompei – è stato trasportato a Como per l’occasione. L’esposizione chiuderà il prossimo 10 novembre.

© Riproduzione riservata