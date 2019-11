Il Como gioca in casa: viabilità e sosta, domenica di limitazioni attorno allo stadio

Il Como torna a giocare in casa (l’avversario di domani è la Pro Patria) e di conseguenza scatterà una serie di provvedimenti legati alla viabilità e alla sosta intorno alla zona dello Stadio Sinigaglia.

Formazioni in campo alle 17.30 ma le limitazioni inizieranno – come al solito – molto prima.

Dalle 10.30 la circolazione sarà sospesa lungo tutto il perimetro da viale Vittorio Veneto a viale Puecher a via Sinigaglia.

Mentre dalle 10:30 alle 24:00 e comunque entro il termine della manifestazione, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, lungo viale Puecher, viale Masia, largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, via Sinigaglia, piazzale Somaini, via Martinelli, via Campo Garibaldi e anche in piazzale San Gottardo (tutta l’area davanti alla Stazione S.Giovanni) dove arrivano i tifosi ospiti.

