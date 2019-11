Oltre 30mila comaschi diabetici. Domani la Giornata mondiale, controlli gratuiti in via Napoleona

Oltre 30mila comaschi diabetici. Numeri che medici e scienziati ritengono siano destinati a crescere principalmente per due motivi: l’invecchiamento della popolazione e l’aumento di persone in sovrappeso o obese. Ai numeri ufficiali si sommano poi tutti coloro i quali ancora non sanno di essere malati. Familiarità e stili di vita scorretti (sedentarietà, fumo, e – appunto – obesità) sono sono tra le cause principali della patologia di cui ogni anno il 14 novembre ricorre la giornata mondiale.

Il diabete è una malattia metabolica caratterizzata da un aumento del glucosio nel sangue per l’incapacità dell’organismo di metabolizzare in modo corretto i carboidrati a causa dell’insufficiente produzione di insulina da parte del pancreas. Si distinguono il diabete di tipo 1 che comporta la dipendenza dall’insulina e interessa il 10% dei malati e quello di tipo 2 che riguarda il 90%.

Domani in occasione della giornata mondiale la Diabetologia del Poliambulatorio di via Napoleona ha organizzato una serie di eventi di informazione e prevenzione per i pazienti, i loro familiari e più in generale per tutta la cittadinanza.

Dalle 9 alle 12 in via Napoleona sono previsti controlli gratuiti della glicemia, della pressione arteriosa e colloqui informativi con un diabetologo, un nutrizionista e gli infermieri, con loro anche i volontari dell’associazione provinciale.

Venerdì 15 novembre, invece, incontro pubblico alle 18 nella Sala Bianca del Teatro Sociale dal titolo “Storie di atleti e stili di vita”. Tra i relatori oltre ad alcuni atleti diabetici e non, i medici specialisti tra cui Giuseppe Carrano (responsabile della Diabetologia del Poliambulatorio di via Napoleona), il presidente dell’Ordine dei Medici di Como Gianluigi Spata e lo specialista in scienza dell’alimentazione Marco Missaglia.

Oggi e il prossimo 20 novembre (dalle 11.30) è in programma “Il diabete è servito”, laboratorio di cucina per i diabetici e i loro familiari organizzato dall’associazione Asylum e dall’associazione provinciale dei Diabetici – Fand. L’appuntamento è in via Colonna, 7 nella sede di Asylum. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 031.5855537.

© Riproduzione riservata