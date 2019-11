Pioggia intensa e neve sopra i 600 metri, il Soccorso Alpino: “In montagna con prudenza e buon senso”

Pioggia intensa e neve in arrivo. La protezione civile di Regione Lombardia ha emanato allerta su Lario e Prealpi occidentali da stasera alle 18 a domani per rischio idrogeologico e vento forte e allerta gialla sulle Prealpi comasche e lecchesi da questa sera alle 18 alla mezzanotte di sabato 16 novembre per neve tra gli 800 e i mille metri, con possibilità di fiocchi anche a 600 metri. Secondo gli esperti di 3Bmeteo, pioggia intensa è prevista in particolare nella giornata di domani, in cui sono attesi 47 millimetri.

E con la neve arriva anche l’invito alla prudenza da parte del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. “Bisogna ricordare che il manto nevoso può presentare numerose criticità, richiede un’analisi attenta e una oculata preparazione delle escursioni. – spiegano i soccorritori – Per muoversi in sicurezza in un ambiente invernale bisogna avere il giusto equipaggiamento, in particolare occorre avere con sé e anche sapere utilizzare i dispositivi di soccorso, pala e sonda”.

Allerta anche per il rischio valanghe. “Le nevicate recenti sono state oggetto di una rotazione dei venti da nord e questo ha favorito l’incremento di accumuli e lastroni al di sotto delle creste e dorsali, nonché in canali e avvallamenti – spiegano dal Soccorso Alpino – Il manto nevoso risulta discontinuo e poco consolidato; pertanto, accumuli e lastroni di nuova formazione, presenti a tutte le esposizioni, si possono staccare spontaneamente o cedere al passaggio di un singolo sciatore o escursionista. Si raccomanda a tutti – concludono i soccorritori – di andare in montagna sempre con prudenza e buon senso”.

© Riproduzione riservata