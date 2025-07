Corruzione nei lavori nelle carceri in Lombardia. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti di più persone. Le accuse al centro dell’inchiesta sono turbativa d’asta, falso ideologico e corruzione. Le presunte gare truccate, in cambio di mazzette, sui lavori nelle carceri riguardano sei penitenziari, San Vittore e Opera a Milano e poi ancora quelli di Como, Brescia, Pavia e Monza. Le acquisizioni di documenti da parte delle Fiamme Gialle sono in corso negli uffici del Provveditorato regionale per la Lombardia-Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, che si trovano a San Vittore.