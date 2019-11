Palazzetto di Muggiò, a gennaio il bando per affidare i lavori

Palazzetto di Muggiò: bando per l’affidamento dei lavori pronto con l’inizio del nuovo anno, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale. La nuova struttura polifunzionale che nascerà dalle ceneri del vecchio palazzetto di Muggiò, chiuso dal 2013, ospiterà non soltanto volley, basket, tennis ma anche pallamano, ginnastica e arrampicata. Del nuovo palazzetto se ne è discusso oggi nella commissione Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere azzurro Luca Biondi. Il cronoprogramma dei lavori prevede il progetto preliminare nel 2020, il definitivo nel 2021 e l’approvazione dell’esecutivo nel 2022. L’iter terminerà con i collaudi che dureranno all’incirca 1.461 giorni, quindi nell’agosto 2024. L’investimento è di 6 milioni e 900mila euro che comprendono la demolizione del vecchio fabbricato e la nuova costruzione, e sono stati stanziati da Regione Lombardia con la presentazione del progetto nell’ambito del “Patto per la Lombardia”.

Infine tra gli interventi inseriti nel Patto anche l’impianto di via Acquanera, il centro sportivo di via Longoni con il campo da rugby e la sistemazione degli spogliatoi e la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Spartaco.

