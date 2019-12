Como, Colletta alimentare 2019: in un giorno donate 130 tonnellate di cibo

Sabato 30 novembre sono state 130 le tonnellate di cibo raccolte nella giornata della Colletta alimentare che si è svolta in 120 punti vendita di Como e provincia. Oltre di 1.500 i volontari che hanno offerto il loro tempo durante tutta la giornata di sabato fino a tarda notte. Il dato è in leggero calo rispetto allo scorso anno, quando erano state donate 137 tonnellate. Un risultato che comunque testimonia, ancora una volta, la generosità della comunità comasca.

“Al di là dei numeri, il risultato che più ci affascina – afferma Francesco Maino, Responsabile della Colletta Alimentare per la Provincia di Como – è un’popolo in festa fatto da più di 1.500 volontari: adulti, tantissimi ragazzi, bambini e anziani di etnie diverse, Alpini, alcune persone in vera indigenza mescolate alle istituzioni”.

La Colletta non finisce qui perché nelle prossime settimane, gli alimenti raccolti verranno distribuiti alle 60 Strutture Caritative affiliate a Banco Alimentare Lombardia, e attraverso di loro, potremmo realmente aiutare e oltre 7.500 persone bisognose nella provincia di Como.

© Riproduzione riservata