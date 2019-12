Persone e fatti del Novecento, seconda serie: i grandi comaschi nei ritratti di Marco Guggiari

Comaschi – persone e fatti del Novecento. Sette anni dopo la pubblicazione del primo volume, il giornalista Marco Guggiari torna oggi in libreria con la seconda raccolta di personaggi che hanno fatto la storia di Como.

Trentasette ritratti frutto di un accurato lavoro di ricerca, colloqui e ricostruzioni per rendere omaggio a chi ha lasciato il segno sul Lario nel campo dell’arte, della scienza, della letteratura, del pensiero, della politica e dello sport.

Il libro, edito dalla Società Cooperativa Editoriale Lariana, è in vendita da oggi e verrà presentato venerdì prossimo alle 17.45 nell’auditorium di Etv e Corriere di Como , in via Sant’Abbondio 4 a Como. L’ingresso è libero.



