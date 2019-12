“Gatti neri in stanze buie”, all’Insubria un incontro tra scienza e conoscenza popolare

Si intitola «Gatti neri in stanze buie», sottotitolo «Un incontro sulla scienza con (poche) certezze e (tanti) dubbi», l’evento in programma giovedì 12 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 nell’aula magna di via Valleggio 11, a Como. Organizzato dai docenti Sergio Cacciatori e Lorenza Paolucci, accoglie come relatori Valter Maggi di Milano Bicocca e Maurizio Tirassa dell’Università di Torino, che affronteranno l’insolito tema tra scienza e conoscenza popolare.

Per informazioni e prenotazioni www.bit.ly/NOIUMANI_gatti_neri

© Riproduzione riservata