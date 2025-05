Torna il Festival della Luce Lake Como: da domani, mercoledì 14 maggio a giovedì 12 giugno, la dodicesima edizione dell’evento organizzato dalla Fondazione Alessandro Volta, si aprirà sotto il titolo “Luce sull’invisibile”, scelto in collaborazione con la Società Italiana di Fisica (SIF) per celebrare l’International Year of Quantum Science and Technology (IYQ).

Il 2025 segna anche il 100° anniversario della meccanica quantistica, un’opportunità per esplorare come questa scienza stia rivoluzionando diversi settori chiave, come la sostenibilità ambientale, la medicina, le comunicazioni, con implicazioni per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Il Festival sarà inoltre un importante momento di avvicinamento alle celebrazioni del 200° anniversario dalla morte di Alessandro Volta.“La “Luce sull’invisibile” è un invito a esplorare ciò che sfugge al nostro sguardo, ma che determina in modo decisivo il futuro dell’umanità”, commenta Paola Dubini, presidente di Fondazione Volta.

Viaggio nel cuore della scienza quantistica

Il programma si apre con il fisico Roberto Battiston, che ci guiderà in un viaggio nell’“universo invisibile”, tra fotoni, radiazione cosmica e buchi neri. Il 15 maggio si parlerà di tecnologie quantistiche e futuro con gli esperti Saverio Pascazio, Tommaso Calarco e Olivia Levrini. Il 16 maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Luce, Gérard Mourou, Nobel per la fisica 2018, interverrà in videocollegamento dalla Cina sul potenziale rivoluzionario della luce quantistica.

Domenica 18 maggio il focus sarà su biologia e fisica quantistica con i professori Roberto Bassi e Marco Sacchi.

Non mancano incursioni nel mondo della cultura, come la passeggiata letteraria a Varenna dedicata a Enrico Fermi, le conferenze di Alain Connes e gli eventi con Thibault Damour, che presenterà anche una graphic novel sulla meccanica quantistica.

Informazioni e prenotazioni obbligatorie su Eventbrite.

Informazioni e programma https://fondazionealessandrovolta.it/festival-della-luce-lake-como/

Sulla pagina generale di Eventbrite, la possibilità di prenotare tutti gli eventi https://www.eventbrite.it/o/fondazione-alessandro-volta-12911447872