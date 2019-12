Como, verifica di maggioranza. Si attende la nuova data mentre resta incerta la partecipazione di FI

La verifica di maggioranza probabilmente sarà rinviata al nuovo anno ma non è certo che Forza Italia abbia voglia di partecipare. Sabato scorso l’incontro è stato rinviato a causa dell’assemblea regionale azzurra a Milano, e la compagine forzista comasca che, per questo motivo, non avrebbe potuto prendere parte alla riunione.

Il vertice era stato indetto dal sindaco di Como, Mario Landriscina, per riunire attorno a uno stesso tavolo tutte le componenti di maggioranza. Due i motivi che hanno spinto il primo cittadino a chiedere un confronto: uno più esplicito, ossia per fare punto sul programma di mandato e analizzare ciò che è stato fatto e ciò che resta da fare, un altro invece politico e implicito: tentare di capire le intenzioni politiche di Forza Italia, che dopo le continue tensioni e gli strappi con la maggioranza, culminati con l’uscita dalla giunta, ha creato non pochi problemi alla tenuta della coalizione.

A breve il sindaco dovrebbe decidere se convocare la riunione entro questa settimana o far passare le festività natalizie. Al momento sembrerebbe più verosimile la seconda delle ipotesi. Gli azzurri dal canto loro attendono la chiamata per poi decidere se prendere parte o meno alla riunione. “Aspettiamo di essere convocati – dice il capogruppo degli azzurri a Como, Enrico Cenetiempo – Ci confronteremo tra di noi per capire se partecipare o meno”. Poi aggiunge: “Io appartengo alla politica di un altro tempo. Prima si incontra il partito con cui si hanno delle tensioni e poi il resto delle forze politiche. Il sindaco avrebbe dovuto agire in questo modo. In politica funziona così”.

