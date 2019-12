Variante della Tremezzina: soddisfazione bipartisan sul territorio per il sì al progetto

Soddisfazione bipartisan per il sì arrivato dal consiglio d’amministrazione dell’Anas al progetto definitivo della variante della Tremezzina. Un passaggio fondamentale nel lungo cammino verso l’opera, che ha visto la politica del territorio lavorare unita.

Il bando, a questo punto, è previsto dopo Natale.

“Non era né scontato, né semplice – ha detto il sindaco di Tremezzina, già parlamentare Pd, Mauro Guerra – dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale – aggiunge – si lavorerà per arrivare all’aggiudicazione e quindi all’apertura del cantiere tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Abbiamo ancora di fronte anni di problemi da risolvere – conclude Guerra – ma il cammino è avviato e insieme arriveremo al traguardo”.

“Grazie al lavoro congiunto dei rappresentanti istituzionali a tutti i livelli si è fatto prevalere l’interesse del territorio su quello di parte” ha commentato la parlamentare comasca del Pd, Chiara Braga che ringrazia il ministro Paola De Micheli per l’attenzione e per aver colto l’importanza dell’infrastruttura per Como e la Lombardia”.

Tra i primi a intervenire anche i deputati comaschi della Lega e di Fratelli d’Italia, rispettivamente Ugo Parolo e Alessio Butti. “Con l’approvazione odierna sono assegnate le risorse. Vedere realizzata la variante entro le Olimpiadi del 2026 ora non è più un sogno” ha dichiarato Parolo ringraziando i colleghi comaschi del Carroccio Nicola Molteni, Alessandra Locatelli ed Eugenio Zoffili. “E’ stato un iter abbastanza complicato che, quale vice presidente della commissione Territorio Ambiente e Lavori Pubblici della Camera, ho seguito con passione sollecitato anche da molti sindaci e residenti sulla sponda occidentale del Lario – ha aggiunto Alessio Butti – il risultato soddisfa e gratifica anche perché conseguito grazie ad un affiatato lavoro di squadra dei parlamentari locali e degli amministratori. Ora – conclude – dobbiamo mettere mano alle procedure affinché diventino più snelle e veloci”.

“Questa notizia è il coronamento di un percorso e di una battaglia che qui in Regione abbiamo condotto con forza in questi ultimi anni assieme ai sindaci e agli amministratori locali lariani – ha commentato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi – ora l’auspicio è che non si perda ulteriore tempo e che l’opera sia realizzate integralmente entro li 2026”.

