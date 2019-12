Ristorazione, il gruppo bolognese Camst acquisisce la cooperativa comasca Aclichef

Ristorazione: il gruppo bolognese Camst ha acquisito Aclichef, cooperativa con sede a Como che opera in 12 comuni della provincia. Camst ha garantito per tutti i 49 dipendenti e soci della cooperativa di Aclichef la totale occupazione.

“Questa operazione è stata fortemente voluta dal nostro gruppo per rafforzare la presenza in Lombardia, regione in cui siamo presenti da diversi anni con i nostri servizi, e il legame con il territorio – spiega Francesco Malaguti, presidente di Camst – Aclichef è una società cooperativa proprio come Camst e questo ci consente di condividere la stessa cultura e gli stessi valori”.

Aclichef è specializzata nella ristorazione scolastica, che rappresenta il 90% della sua attività, mentre il restante 10% fa capo al settore aziendale. La società, che prepara 1600 pasti al giorno, ha un fatturato di un milione di euro.

