Basket, quarta vittoria di Cantù nella trasferta a Pesaro, domenica arriva Brescia

Cantù vittoriosa nella trasferta del giorno di Santo Stefano. La sfida contro Pesaro finisce 87 a 72 per la S.Bernardo-Cinelandia, che conquista la quarta vittoria dopo Varese, Treviso e Trieste. Alla Vitifrigo Arena, la Carpegna Prosciutto sprofonda ulteriormente nella quindicesima giornata di campionato. Domenica, la squadra di coach Cesare Pancotto sarà di nuovo in campo alle 12 al PalaDesio contro Brescia.

Nelle Marche, i biancoblù vincono grazie a quattro giocatori in doppia cifra. Partenza sprint dei brianzoli, che chiudono in vantaggio già la prima frazione. Presaro accorcia le distanze nell’avvio del secondo periodo e arriva al pareggio ma Cantù reagisce, non si lascia sorprendere e chiude il primo tempo stabilmente in avanti, con il punteggio di 35-48.

Nel secondo tempo Cantù resta sempre in avanti, con un vantaggio che arriva a toccare quota 23 punti. Pesaro reagisce, coach Pancotto ferma il gioco e i brianzoli chiudono comunque in avanti il terzo quarto. Inizia male l’ultimo quarto, con gli ospiti in sofferenza e Pesaro che accorcia fino a -11. Cantù è comunque brava a tenere e finisce 87 a 72 per la squadra di Pancotto.

“Siamo riusciti a conquistare il ritmo della gara – commenta il coach a fine partita – Temevamo la capacità offensiva di Pesaro ma abbiamo giocato bene dall’inizio. C’è comunque qualcosa che non abbiamo fatto al meglio, perché non possiamo permetterci certi errori e ingenuità. Sbavature che è giusto sottolineare anche dopo una vittoria perché devo dare una guida precisa a una squadra giovane, che deve ancora migliorare molto”.

