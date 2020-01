Nuovo testimonial di Volta (e di Como), Cecchi Paone “sfida” Clooney: “Non solo gossip, il Lario è scienza”

Como – e Alessandro Volta – hanno un nuovo testimonial: Alessandro Cecchi Paone.

Giornalista, autore, conduttore televisivo e docente universitario, il noto divulgatore scientifico ha firmato un contratto come consulente della promozione per la Fondazione Volta.

La collaborazione è stata presentata oggi alla stampa, e Cecchi Paone ha lanciato una “sfida” a George Clooney.

“Clooney ha fatto conoscere Como nel mondo come luogo del gossip e delle belle vacanze, ma il Lario è molto di più: è il luogo dove Alessandro Volta ha inventato ciò che tutti hanno individuato come l’energia che salverà il pianeta. La più pulita in assoluto. E questa è una fama ancora più importante“

Cecchi Paone parteciperà nel 2020 a cinque iniziative organizzate dalla fondazione, e nel corso di tutto l’anno presterà il suo servizio di consulenza.

“Abbiamo scelto lui – ha spiegato Luca Levrini, presidente della Fondazione Volta – perché coniuga l’attenzione all’ecosostenibile con la divulgazione della cultura tecnico-scientifica. Vogliamo dare una nuova immagine di Alessandro Volta, più moderna, legata al futuro sostenibile, e Alessandro Cecchi Paone è il volto giusto“.

