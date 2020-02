Rapporto Ersaf 2018 sullo stato delle foreste: Como la provincia con il maggior numero di incendi

La superficie forestale in Lombardia è di quasi 620mila ettari e ricopre il 26 per cento del territorio regionale. Como, al pari di Lecco, è la provincia con la più alta densità di boschi sul suo territorio, con un tasso del 47 per cento. E’ quanto emerge dal XII Rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia, riferito al 2018 e presentato da Ersaf, l’Ente per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. Il volume di legname richiesto è aumentato in sei province, tra le quali si trova anche Como, con l’11,5 per cento. Quello richiesto per finalità energetica sul Lario è invece pari al 14,4 per cento.

Per quanto riguarda gli incendi boschivi, nel 2018 la provincia di Como è stata quella che ha ospitato l’evento più significativo, registrato nel comune di Sorico. Ed è stata anche quella maggiormente interessata dal fenomeno degli incendi boschivi sia in termini di numero di eventi (28), che di superficie percorsa con 1.054 ettari pari all’87 per cento della superficie percorsa totale. Nel 2018 la lotta agli incendi ha visto complessivamente la partecipazione di 1.964 operatori, di cui 100 appartenenti ai reparti Carabinieri forestali. Per la Lombardia, il fenomeno è legato soprattutto alla presenza dell’uomo: il 53 per cento degli inneschi ha avuto origine volontaria o involontaria.

Infine dal Rapporto emerge che ogni residente lombardo delle aree urbane ha a disposizione 161 metri quadrati di boschi, a fronte della media regionale di 624 metri quadrati di boschi per abitante lombardo. La maggior parte delle foreste urbane si trova nelle quattro province di Varese, Brescia, Bergamo e Como, quest’ultima con il 14,42 per cento, province che da sole rappresentano il 79 per cento del totale.

