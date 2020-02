Carnevale canturino, domani in programma la seconda sfilata

Dopo il successo della prima sfilata, che ha visto la presenza di quasi 2.600 spettatori, domani va in scena il secondo appuntamento del Carnevale canturino. Sette i carri in competizione, realizzati dai maestri cartapestai e considerati i più grandi della Lombardia. Il corteo, accompagnato da gruppi musicali e folkloristici, viene aperto, come da tradizione, da Truciolo, la maschera ufficiale della città di Cantù. I temi al centro di questa 94esima edizione, la satira e l’ecologia. Il carnevale diventa così l’occasione per ironizzare sui potenti di turno, sul malcostume dilagante e sull’economia che arranca, ma anche per portare in primo piano le importanti questioni che attanagliano il pianeta e il nostro stile di vita. Il Carnevale si è fermato il 9 febbraio per dare spazio alla fiera di Sant’Apollonia, ma riprenderà come detto domani con la seconda esibizione, in programma dalle 14 alle 17.30. Per l’occasione è prevista la presenza dell’Accademia e corpo musicale “Concordia Santa Cecilia” di Caronno Pertusella. Le altre sfilate andranno in scena per le vie del centro domenica 23 e sabato 29 febbraio, quando ci sarà la premiazione del carro vincitore, sempre nella stessa fascia oraria. L’ingresso alla manifestazione è gratuito per i minori di 14 anni, mentre per tutti gli altri è previsto il biglietto d’ingresso da sei euro in vendita negli undici punti di accesso al circuito.

© Riproduzione riservata