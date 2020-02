Piscina di Muggiò: questa mattina il direttore dell’impianto ha consegnato le chiavi, domani l’insediamento del cantiere

“Ho consegnato le chiavi agli incaricati del Comune di Como. Domani mattina si entra nel vivo con l’insediamento del cantiere”. Poche parole quelle del direttore della piscina di Muggiò, Stefano Uberti della Fin (Federazione Italiana Nuoto), questa mattina fuori dall’impianto. Impianto sotto i riflettori da tempo. Come anticipato nei giorni scorsi dall’assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Bella, da oggi al via l’intervento in vista della riapertura provvisoria della vasca (chiusa dallo scorso luglio).

Da giorni si parla di un pezzo di ricambio, un tubo, senza il quale non è possibile avviare le operazioni. “Tubo che – aggiunge Uberti – arriverà domani con il materiale del cantiere”.

Stamani dunque i primi passaggi formali sono stati fatti.

A Muggiò, unica vasca olimpionica della provincia di Como, si allenavano oltre mille atleti, costretti oggi a peregrinare per mezza Lombardia. Atleti che sperano almeno nella riapertura parziale, ossia della sola vasca e degli spogliatoi, senza le tribune, in attesa – come detto – di un intervento più ampio.

Nelle scorse settimane si è molto parlato del progetto di Nessi & Majocchi e di Iccrea Banca Impresa per un nuovo impianto su cui la giunta dovrà dare un giudizio entro 90 giorni.

