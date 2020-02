Otto milioni di euro per quattro progetti. Lironi (Fondazione Cariplo) guarda al 2023: “Ragionare sui luoghi strategici di Como”

Università dell’Insubria, ma non solo: anche altre tre realtà del territorio comasco sono destinatarie del finanziamento di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia relativo al bando “Interventi emblematici”. Sono 8 milioni quelli stanziati complessivamente per la provincia di Como. Il finanziamento maggiore, di 2 milioni 800mila euro, è stato previsto per il progetto “LarioFiere Make Como – Saper fare”, che prevede interventi a Erba, Cabiate, Pianello del Lario, Lurago d’Erba, Ponte Lambro, Gravedona, Merone, Lomazzo e Como.

Altra destinataria del finanziamento è l’associazione Abili’tiamo Autismo Onlus per la Cascina Cristina di Cantù con la creazione di un polo multifunzionale per la presa in carico delle persone adulte con disturbi dello spettro autistico. Il contributo previsto in questo caso è di 1.950.000 euro, 950mila da Fondazione Cariplo e 1 milione dalla Regione Lombardia. Infine, 1.350.000 euro sono destinati al Santuario della Beata Vergine di Ossuccio per la riqualificazione della struttura, che sarà dotata di una sala polifunzionale e di una foresteria.

“Apprezzo molto il lavoro di selezione svolto per questi progetti da Fondazione Cariplo. – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – Ci consente, infatti, di individuare interventi comuni che non solo sono validi dal punto di vista tecnico, ma anche significativi per i cittadini. Si tratta, infatti, di progetti finalizzati alla valorizzazione di luoghi simbolo delle comunità che li ospitano, che con la loro realizzazione incidono positivamente nello sviluppo dei territori interessati. Pertanto, Regione è orgogliosa di proseguire in questa virtuosa collaborazione con la Fondazione, esempio emblematico di una sinergia pubblico-privato che caratterizza da sempre il sistema economico lombardo”.

Intanto si pensa già al futuro. Secondo Enrico Lironi, che fa parte del Consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo, è fondamentale che il Comune del capoluogo avvii un dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo economico-sociale, per giungere a una presentazione di progetti condivisi in vista del bando di Fondazione Cariplo del 2023. “Che evoluzione avrà la Ticosa rispetto alla progettazione in corso? – chiede Lironi – Il San Martino, il vechhio Sant’Anna, lo stadio che evoluzione avranno? Sono diversi i siti sui quali si può ragionare, ma con un’ottica che non è solo della città. Il capoluogo è un faro per un territorio molto più ampio”.

