Coronavirus, in Lombardia 89 casi. Positivo ai test un 17enne in Valtellina

L’aggiornamento sui contagi da coronavirus in Lombardia parla anche di un 17enne della Valdidentro (in Valtellina), studente di un istituto agrario di Codogno, risultato positivo ai test. Le sue condizioni sarebbero serie, si sta cercando di ricostruire i suoi contatti più recenti.



Mentre a Pavia dopo i due medici risulta ricoverato un altro uomo di Santa Cristina. I numeri in Lombardia sono in salita, si parla di 89 contagiati.

Durante la notte positivo al coronavirus anche un paziente ricoverato in rianimazione al San Gerardo di Monza, che era stato precedentemente ricoverato a Crema per una crisi respiratoria. Secondo quanto ricostruito gli era stato eseguito il test per il virus ma era risultato negativo.

Sono arrivati a 25 casi in Veneto (è di questa mattina dei primi due contagiati a Venezia dove si sta svolgendo il carnevale), aggiungendo i dati di Emilia Romagna, Lazio e Piemonte in tutto il Paese si supera quota 100. Due i decessi finora.

