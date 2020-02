Fontana: “Scuole chiuse in Lombardia anche la prossima settimana”

In attesa delle decisioni definitive del governo, il presidente della Regione Attilio Fontana ha confermato la chiusura delle scuole anche per la prossima settimana. “È in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte e gli altri presidenti delle Regioni – ha scritto su facebook il governatore lombardo – Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe”.

