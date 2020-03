In Lombardia quasi 10mila contagi, Fontana: “Situazione incoraggiante nella ex zona rossa”

“I dati di oggi evidenziano in maniera chiara e inequivocabile che nell’ex zona rossa il contagio sembra stia rallentando”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando come nella provincia di Lodi il numero dei casi positivi odierni faccia segnare solo un aumento di 10 unità. “Nel resto della Lombardia – ha proseguito il governatore – a farci mantenere alto il livello di guardia è, invece, soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva. Ci auguriamo che le misure stringenti applicate a tutta la Regione contribuiscano ad arginare la diffusione del virus anche nel resto della Lombardia”.

Oggi, i casi positivi in Lombardia sono arrivati a 9.820 e le persone che hanno perso la vita sono 890.

I ricoverati in reparto sono 4.435, con un aumento inferiore rispetto ai giorni scorsi, un dato che l’assessore al Welfare Giulio Gallera aveva indicato come incoraggiante. Resta critica la situazione delle terapie intensive, con 650 pazienti ricoverati. Quasi 1.200 le persone dimesse.

A Como, i contagiati sono arrivati ad essere 118, con un numero molto elevato di Comuni coinvolti.

© Riproduzione riservata