ELENCO COMPLETO – Buoni spesa, ai comaschi quasi 3 milioni e mezzo di euro

Oltre 437mila di euro per il comune capoluogo, più di 210mila per Cantù. In totale sulla provincia di Como si parla di quasi 3 milioni e mezzo.

Sono le cifre stanziate dal governo alle amministrazioni comunali per aiutare le famiglie in difficoltà in questo momento di emergenza. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato i fondi sabato sera spiegando che si tratta di un sostegno nella forma di buoni spesa per tutti quei cittadini che non riescono a garantirsi i beni di prima necessità.

E’già possibile consultare l’elenco dei comuni con il relativo stanziamento. La maggior parte delle risorse (l’80%) è ripartita in base alla popolazione residente.

Qualche numero riferito al territorio lariano.

A Como sono destinati per la precisione 437.495 euro, a Cantù poco più di 212mila. A Mariano Comense 133.551 a Erba 86.537 euro. E poi ancora a Olgiate Comasco quasi 73mila, Lipomo 31.655, 35.525 a Cernobbio.

Nell’ordinanza della Protezione Civile è possibile scorrere l’elenco completo dei comuni della provincia e le somme stanziate per ciascuno. Nel documento si trova il Piemonte come prima regione Piemonte, segue subito dopo la Lombardia. Complessivamente il contributo per i comuni della provincia di Como sarà in totale: 3.414.747 euro

Spetterà ai sindaci, tramite i Servizi Sociali, individuare i nuclei a cui destinare i singoli contributi.

“Un altro primo atto di vicinanza, coinvolgendo i sindaci, operatori sul campo che conoscono caso per caso i nuclei familiari in difficoltà”. Ha detto, Giovanni Currò, deputato del Movimento 5 Stelle che si è poi rivolto proprio ai sindaci del territorio. “A loro rivolgo un sentito grazie e la mia disponibilità a far costantemente da ponte verso le istituzioni centrali. Uniti ce la possiamo fare”.

CLICCA QUI PER CONSULTARE L’ELENCO COMPLETO

