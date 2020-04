Mascherine dalla Cina, l’Agenzia delle Dogane sblocca un carico di 33mila pezzi

Un carico di 33mila mascherine destinate alle farmacie italiane è stato svincolato dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Como, in servizio negli uffici della sezione operativa territoriale di Montano Lucino, sono intervenuti ieri per svincolare rapidamente una partita delle ormai note mascherine Ffp2, quelle che garantiscono una buona protezione, inferiore solo alle Ffp3. Le mascherine, 33mila in tutto, erano di origine cinese e provenienti dalla Svizzera. Erano destinate a numerose farmacie del territorio nazionale, in particolare di Piemonte, Lazio e Calabria.

“Continua incessante l’impegno dei funzionari dell’agenzia delle dogane – si legge in una nota – per assicurare la priorità nella messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso”.

