245mila mascherine svincolate dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dalla Finanza

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Como hanno proceduto – nei giorni scorsi, ma i comunicati risalgono a ieri sera – al tempestivo svincolo di 135.000 mascherine di tipo FFP2 e di altre 100.000 mascherine igieniche, di origine cinese, provenienti dalla Svizzera e destinate, le prime, a diversi ospedali e farmacie sul territorio nazionale, le seconde alla Questura di Reggio Calabria.

Gli stessi funzionari di Como, in servizio alla Sezione Operativa Territoriale di Montano Lucino con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, hanno svincolato anche altre 10.000 mascherine di tipo FFP2, di origine cinese, provenienti dalla Svizzera e destinate a numerose aziende nazionali di servizi di pubblica utilità (attive in particolare nel settore dei servizi finanziari ed elettrico).

Continua – dunque – l’impegno ad assicurare la priorità nella messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso.

© Riproduzione riservata