Via Sirtori, nuove segnalazioni di assembramenti anche all’autosilo

Nuove segnalazioni di assembramenti in via Sirtori, nella zona del mercato coperto e anche all’interno del piazzale dell’autosilo. Alcuni automobilisti hanno denunciato di essere stati anche avvicinati e apostrofati con toni minacciosi dai presenti, gruppetti di giovani perlopiù stranieri, in gran parte senza mascherine né altri dispositivi di protezione per coprire naso e bocca, come previsto obbligatoriamente dall’ordinanza in vigore in regione Lombardia.

Le segnalazioni sugli assembramenti in quella zona si ripetono spesso e l’amministrazione comunale aveva previsto interventi mirati. Al momento però sembra che il problema si ripresenti ancora con frequenza.

© Riproduzione riservata